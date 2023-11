Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: retour au sein de la FPI information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Dans le contexte de crise immobilière qui frappe la France depuis 18 mois, Nexity annonce son retour au sein de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), première organisation professionnelle représentative de la promotion immobilière.



Réglant les points de divergence qui avaient conduit le groupe à quitter la fédération nationale en 2017, Nexity entend ainsi 'participer à l'union sacrée et solidaire de tous les acteurs du logement et renforcer l'action de la FPI'.



Nexity affiche sa volonté de participer à l'élaboration de propositions concrètes pour sortir de la crise, poursuivre l'adaptation de l'offre de promotion aux nouvelles donnes du marché et relayer auprès de la puissance publique les idées et initiatives de la profession.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +3.25%