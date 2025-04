Nexity : réservations de logements en forte baisse au T1, "pas représentatifs" selon le promoteur

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Nexity , le premier promoteur immobilier français, a vu ses réservations de logements chuter au premier trimestre par rapport à 2024, plombées par la disparition de la niche fiscale Pinel, même s'il assure, dans un communiqué publié jeudi, que ces chiffres ne sont pas de mauvais augure pour l'année.

Le nombre de logements réservés au cours des trois premiers mois de l'année a chuté de 28% par rapport à la même période de l'année précédente, pour une valeur totale de 312 millions d'euros, 30% de moins qu'en 2024.

Le groupe prévient dans son communiqué que "le chiffre d'affaires et l'activité commerciale du premier trimestre" sont "non représentatifs" de l'année complète.

D'une part en raison de "l'activité non linéaire" des investisseurs institutionnels et notamment les bailleurs sociaux, qui achètent traditionnellement plus de logements en fin d'année.

D'autre part "l'offre commerciale a baissé de 26% du fait d'un travail volontaire de recalibrage de l'offre", a expliqué Pierre-Henry Pouchelon, secrétaire général en charge des finances, lors d'une conférence téléphonique.

En 2024, Nexity a dû tailler dans ses effectifs, dans sa structure et dans son offre pour s'adapter à la crise de l'immobilier neuf. "Maintenant, le sujet, c'est le redéploiement et la mise en place d'une nouvelle offre", a indiqué Pierre-Henry Pouchelon.

Dans le détail, les réservations de logements effectuées par des particuliers ont reculé de 23% sur un an, à 1.101 lots, reflétant la baisse de 55% des réservations des investisseurs particuliers, du fait de la disparition de la niche fiscale Pinel, qui représentait 18% des réservations en 2024, selon le communiqué.

En revanche, les logements réservés par des particuliers primo-accédants ont progressé de 23%.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 590 millions d'euros, soit une baisse de 9% hors activités cédées en 2024.

Ces chiffres sont "conformes" aux attentes du groupe, a souligné le directeur général délégué Jean-Claude Bassien, qui espère "une petite traction dans les mois à venir" grâce à l'entrée en vigueur de deux mesures de soutien à l'accession à la propriété, dont l'élargissement du prêt à taux zéro.

Ailleurs dans le secteur, Icade, filiale de la Caisse des dépôts et consignations à la fois promoteur et foncière, a publié la semaine passée un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% à 228,5 millions d'euros pour son activité de promotion.

Le nombre de logements réservés a progressé de 16%, soit 697 réservations, avec une dynamique côté particuliers et côté acheteurs institutionnels.