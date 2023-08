Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : refranchit les 15E, surveiller les 15,55E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Nexity qui aligne une 7ème séance de hausse consécutive refranchit les 15E et pourrait venir tester rapidement la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 15,55E.

En cas de franchissement, une 'recovery' pourrait s'amorcer avec l'ex-support des 18E (du 12/10/2022) en ligne de mire, puis le comblement du 'gap' des 18,15E du 26/07/2023.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +2.12%