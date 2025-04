Nexity : rechute de -3%, sous les 8,80E information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Nexity rechute de -3%, sous les 8,80E, et pourrait venir rapidement menacer le récent plancher des 8,64E du 9 avril pour retracer le plus bas historique des 7,465E du 7 avril.





