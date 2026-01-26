Nexity : rebondit de 12% vers 9,25E
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 12:54
Le titre semblait bien parti pour s'en aller retracer le plancher des 3,7E de la mi-novembre 2008 mais il rebondit de 12% vers 9,25E et teste la résistance des 9,23E qui a bloqué la hausse du titre les 30 octobre et 28 novembre 2025, puis 8 janvier 2026.
Le titre pourrait s'en aller combler le "gap" des 10,52E du 23 octobre 2025 puis tester la résistance des 10,5E du 15 au 23/10/2023.
Mais après des années de détestation de l'immobilier exprimées par l'Elysée (exprimées au travers de mesures décourageant tout investissement dans ce secteur), de la multiplication des atteintes au droit à la propriété (DPE, droit de préemption des mairies, squatteurs impossibles à déloger, etc.), le gouvernement dévoile un plan "Relance logement", visant à permettre la construction de 2 millions de logements en France d'ici à la fin de l'année 2030, soit 400.000 nouveaux logements par an à partir de 2026, afin de renouer avec le rythme historique, tombé à 270.000 en 2025, avec le plus faible montant d'achats locatifs en 80 ans.
Valeurs associées
|9,2750 EUR
|Euronext Paris
|+12,36%
A lire aussi
-
C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux ... Lire la suite
-
L'Iran a mis en garde lundi contre une intervention américaine après le récent mouvement de contestation réprimé dans le sang, au moment où les Etats-Unis renforcent leur présence dans la région, avec l'arrivée prévue d'un porte-avions. Parallèlement, dans un pays ... Lire la suite
-
Pour le procureur d'Ajaccio, 2025 restera une "année charnière", "sans retour en arrière possible" dans la lutte contre la criminalité organisée, avec la mise en place du pôle régional anticriminalité organisée à Bastia. L'État a mis en place un vaste plan qui ... Lire la suite
-
Anne-Sophie Alsif : "Les capitaux vont plus aux Etats-Unis et en Chine car les rendements y sont plus intéressants qu'en Europe !"
Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France, était l'invitée de l'émission Ecorama du 26 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’amélioration du climat des affaires, les perspectives de croissance pour 2026, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
4 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer