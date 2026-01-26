 Aller au contenu principal
Nexity : rebondit de 12% vers 9,25E
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 12:54

Nexity rebondit in extremis ce 29/01 après avoir frôlé la correctionnelle le mercredi 21 janvier (plongeon vers 8,15E), en clôturant sous le plancher crucial des 8,25E du 3 septembre 2025, des 8,335E du 24 juin 2024
Le titre semblait bien parti pour s'en aller retracer le plancher des 3,7E de la mi-novembre 2008 mais il rebondit de 12% vers 9,25E et teste la résistance des 9,23E qui a bloqué la hausse du titre les 30 octobre et 28 novembre 2025, puis 8 janvier 2026.
Le titre pourrait s'en aller combler le "gap" des 10,52E du 23 octobre 2025 puis tester la résistance des 10,5E du 15 au 23/10/2023.

Mais après des années de détestation de l'immobilier exprimées par l'Elysée (exprimées au travers de mesures décourageant tout investissement dans ce secteur), de la multiplication des atteintes au droit à la propriété (DPE, droit de préemption des mairies, squatteurs impossibles à déloger, etc.), le gouvernement dévoile un plan "Relance logement", visant à permettre la construction de 2 millions de logements en France d'ici à la fin de l'année 2030, soit 400.000 nouveaux logements par an à partir de 2026, afin de renouer avec le rythme historique, tombé à 270.000 en 2025, avec le plus faible montant d'achats locatifs en 80 ans.

