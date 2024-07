Nexity négocie la cession de Nexity Property Management à Crédit Agricole Immobilier

(AOF) - Crédit Agricole Immobilier et Nexity entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Nexity Property Management, entreprise spécialisée dans la gestion d’actifs tertiaires, résidentiels et commerciaux, par le premier. Crédit Agricole Immobilier deviendrait le premier acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d’affaires. Pour Nexity, " cette opération s'inscrit pleinement dans la feuille de route du Groupe et sa recherche de partenariats stratégiques et financiers sur ses métiers de gestion, annoncée et initiée en 2023 ".

L'impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. serait non significatif.

La finalisation de l'opération est attendue sur le quatrième trimestre.