Nexity : lourde rechute sous les 10E, support des 9,8E cassé information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Nexity subit une lourde rechute sous les 10E mais le plus inquiétant, c'est la cassure du support majeur des 9,8E testé à de multiples reprises depuis le 13 mars dernier.

Cet enfoncement -brutal- libère un nouveau potentiel de baisse, jusque vers 8,7E (plancher du 25 juillet 2024) et plus probablement vers 8,335E, le support long terme du 28 juin 2024.





Valeurs associées NEXITY 9,3750 EUR Euronext Paris -6,81%