Nexity: lancement d'une marque pour la régénération urbaine

(CercleFinance.com) - Nexity fait part du lancement de sa marque de promotion spécialiste de la régénération urbaine, Nexity Héritage, qui 's'engage à accélérer la décarbonation de l'immobilier, en partant toujours de l'existant'.



Elle aura notamment pour fonctions de transformer du foncier déjà artificialisé, réhabiliter des bâtiments obsolètes, surélever des immeubles existants, préserver la biodiversité et mettre en valeur le patrimoine remarquable.



'Nexity est convaincue que cette approche peut contribuer à façonner des villes plus résilientes, inclusives et agréables à vivre pour les générations présentes et futures', explique Stéphane Dalliet, directeur général du pôle promotion résidentielle.





