Nexity lance des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 09:28
Le groupe de promotion immobilière précise que ces actions seront affectées en totalité aux fins d'assurer la couverture de plans d'actions gratuites dans le cadre notamment des dispositifs d'actionnariat salarié.
