 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 883,88
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexity lance des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 09:28

Dans le cadre de l'autorisation par son assemblée générale du 22 mai dernier, Nexity annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses actions, le mandat de rachat portant sur un montant maximum de 200 000 titres.

Le groupe de promotion immobilière précise que ces actions seront affectées en totalité aux fins d'assurer la couverture de plans d'actions gratuites dans le cadre notamment des dispositifs d'actionnariat salarié.

Dividendes

Valeurs associées

NEXITY
10,3700 EUR Euronext Paris +5,01%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank