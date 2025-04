Nexity: l'activité trimestrielle pâtit d'un marché dégradé information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Nexity a confirmé jeudi ses objectifs pour cette année en dépit d'un net repli de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le promoteur immobilier ayant subi détérioration du marché français du logement.



Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est ressorti à 590 millions d'euros, contre 646 millions un an plus tôt, soit une baisse de 9% hors activités cédées.



Les réservations de logements en France ont chuté de 28% au premier trimestre, ce qui ramène son carnet de commandes dans le domaine à quatre milliards d'euros, soit 7% de moins qu'il y a un an.



Jugeant néanmoins que le chiffre d'affaires et l'activité commerciale du premier trimestre ne peuvent pas être représentatifs de l'exercice, Nexity a réaffirmé son ambition de renouer avec une croissance rentable cette année.



Ses objectifs communiqués en février dernier pour l'ensemble de l'exercice 2025 sont maintenue, à savoir un retour à la profitabilité avec un résultat opérationnel courant IFRS positif, hors activités cédées et hors activités à l'international.



Le promoteur rappelle par ailleurs vouloir ramener son endettement net IFRS à un niveau inférieur à 380 millions d'euros.



Suite à cette publication, l'action Nexity reculait de plus de 4% vendredi matin, ramenant la capitalisation boursière du groupe immobilier sous le seuil des 500 millions d'euros.





Valeurs associées NEXITY 8,8750 EUR Euronext Paris -4,21%