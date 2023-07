Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : énorme désillusion, -13,5% à 15,84E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 17:22









(CercleFinance.com) - C'était prévisible avec le violent retournement du marché immobilier... mais Nexity suscite malgré tout une énorme désillusion qui se traduit par une chute de -13,5% à 15,84E.

Le bénéfice a chuté de 25% dividende au 1er semestre, et la seconde partie de l'année s'annonce pire : Nexity avertit que le dividende versé en 2024 reflétera le niveau de résultat net 2023 (ce dividende était de 6,6E, soit 13,7% de rendement au cours actuel, sera t'il divisé par 2 ou par 3 en 2023?).



Le titre pulvérise son support majeur des 18E des 12 octobre 2022 puis 26 juin et 6 juillet et teste un support oblique long terme qui gravite vers 15,9E.

Sous ce plancher, c'est malheureusement le saut dans l'inconnu.





