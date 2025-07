Nexity en tête du SBF 120 : objectifs 2025 réaffirmés

(AOF) - L'action Nexity bondit de 8,33%, à 10,40 euros, et figure en tête du SBF 120. Le promoteur immobilier a renoué avec la rentabilité opérationnelle au premier semestre et confirmé ses objectifs 2025. Nexity a essuyé une perte nette part du groupe de 44 millions d'euros, contre une profit de 45 millions d'euros au 30 juin 2024. Le groupe rappelle avoir bénéficié au 30 juin 2024 de la plus-value de cession relative à la cession de l’ADB pour 183 millions d'euros.

Nexity a généré un bénéfice résultat opérationnel courant de 6 millions d'euros après avoir essuyé une perte de 54 millions d'euros au 30 juin 2024. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 12% à périmètre constant, à 1,302 milliard d'euros.

" La transformation menée en 2024 porte ses fruits et nous permet de renouer avec la profitabilité opérationnelle dès le premier semestre, grâce notamment à la mise en production depuis 2024 d'opérations parfaitement calibrées aux nouvelles conditions de marché et à l'activation des économies de la base de coûts " a expliqué la PDG, Véronique Bédague.

Nexity précise être en avance sur le plan d'économies de 100 millions d'euros à horizon 2026. Les économies activées seront supérieures aux objectifs de l'année 2025 : 92% activés vs. 75% initialement annoncés.

Véronique Bédague a ajouté : " Nous sommes à un point d'inflexion et cette dynamique est amenée à s'amplifier avec la montée en puissance de notre nouvelle organisation dans l'ensemble des territoires. "

Le promoteur immobilier vise toujours pour 2025 un retour à la rentabilité avec un résultat opérationnel courant positif, hors activités cédées et hors activités à l'international. Le groupe veut poursuivre la maitrise du bilan avec la confirmation d'un endettement net inférieur à 380 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier promoteur français immobilier intégré ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€ recentré sur la promotion résidentielle et, plus marginalement, d’entreprise pour 80 % et, pour 20 %, diversifié dans la gestion, distribution et exploitation ;

- Modèle d'affaires d’opérateur immobilier intégré, unique en France :

- faible intensité en capital, équilibre des activités entre cycles courts, moyens et longs mutualisation des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires,

- engagement par partenariats avec les collectivités dans les conseils et services pour une ville durable,

- extension d’offres spécifiques pour l’accès à la propriété et à la location ;

- Capital éclaté, les principaux actionnaires étant les managers de Nexity (7,3 % des actions), Crédit Mutuel Arkéa (5 %) et La Mondiale (5 %), devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,8 %), Véronique Bédague étant présidente-directrice générale du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Imagine 2026, confronté à un marché des réservations de logements neufs en repli de 42 % sur 2 ans (30 % pour le groupe) :

- changement de gouvernance exécutive pour mener le plan de restructuration : réduction de 16 % des coûts d’ici 2026, strict contrôle des besoins en fonds de roulement, baisse des effectifs, abandon de 103 opérations et allègement de la dette via des cessions d’activités à l’international et, en France (ADB, NPM et Bien’ici),

- stratégie, opérationnelle à partir de début 2025, de redéploiement de l’offre, fondée sur l’usage autant que sur la propriété : régénération urbaine, plateforme d’épargne immobilière et nouvelle marque Nexity Héritage,

- multiplication des partenariats : avec AG2R La Mondiale dans les résidences senior Domitys (n°1 français, présent en Italie, Belgique et île Maurice) et dans la promotion immobilière, avec Suravenir et Artémis dans l’assurance-vie, avec TopHat dans la construction modulaire, Crédit Agricole, Carrefour et Mirabaud dans la régénération urbaine ;

- innovation : fonction « systèmes d’information » orientée vers l’exploitation des opportunités disruptives - cloud public, infogérance, information...,

- Stratégie environnementale « Faire ville durable et responsable » :

- objectif 2030 relevé de réduction de 42 %, vs 2019, des émissions de CO2 par m2 livré,

- végétalisation de toute la promotion immobilière en 2023,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 4,54Mds€ dans la promotion ;

- Structure financière encore tendue mais dette nette ramenée à 843 M€ face à une trésorerie de 1 Md€ et soutien des partenaires bancaires et créanciers.

Défis

- Après un recul de 14 % du chiffre d’affaires et un quintuplement du résultat net au 1er semestre, objectifs 2024 non chiffrés : « résultat opérationnel positif marquant un point bas financier et dette financière sensiblement inférieure à celle de 2023 ;

- Objectifs 2025 : retour à la profitabilité opérationnelle et endettement net inférieur à 300 M€ ;

- Suspension du dividende depuis 2 ans.