Nexity en négociations exclusives pour céder ses activités d'administration de biens à Bridgepoint

Nexity SA NEXI.PA :
* ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR CÉDER SES ACTIVITÉS D'ADMINISTRATION DE BIENS À BRIDGEPOINT
* ANNONCE ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES CE JOUR, EN VUE DE LA CESSION DE 100% DE SES ACTIVITÉS DE SERVICES AUX PARTICULIERS À SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 440 MEUR
* CETTE OPÉRATION S'ACCOMPAGNERAIT DE LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE VISANT À PÉRENNISER ET AMPLIFIER LES SYNERGIES EXISTANTES AVEC LES ACTIVITÉS DE NEXITY
* L'OPÉRATION ENVISAGÉE, DONT LA MISE EN ŒUVRE DÉFINITIVE POURRAIT INTERVENIR AU PREMIER SEMESTRE 2024
* LE PRODUIT DE CESSION SERAIT ALLOUÉ AU DÉSENDETTEMENT DU GROUPE
Texte original sur Eikon ....nGNE2Bn2Xc Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA
(Bureau de Gdansk)
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