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Nexity en négociations exclusives pour céder ses activités d'administration de biens à Bridgepoint
information fournie par Reuters21/12/2023 à 18:25

Nexity SA NEXI.PA :

* ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR CÉDER SES ACTIVITÉS D'ADMINISTRATION DE BIENS À BRIDGEPOINT

* ANNONCE ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES CE JOUR, EN VUE DE LA CESSION DE 100% DE SES ACTIVITÉS DE SERVICES AUX PARTICULIERS À SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 440 MEUR

* CETTE OPÉRATION S'ACCOMPAGNERAIT DE LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE VISANT À PÉRENNISER ET AMPLIFIER LES SYNERGIES EXISTANTES AVEC LES ACTIVITÉS DE NEXITY

* L'OPÉRATION ENVISAGÉE, DONT LA MISE EN ŒUVRE DÉFINITIVE POURRAIT INTERVENIR AU PREMIER SEMESTRE 2024

* LE PRODUIT DE CESSION SERAIT ALLOUÉ AU DÉSENDETTEMENT DU GROUPE

Texte original sur Eikon ....nGNE2Bn2Xc Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA

(Bureau de Gdansk)

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