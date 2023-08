Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : dévisse de -19% en 1 semaine, sous les 15E information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) - Nexity perd encore -3% et dévisse sous les 15E : l'enfoncement du plancher majeur et historique des 18E (12/10/2022 et 23/06 puis 6/7/2023) -via un 'gap' de rupture' sous 18,15E- équivaut à un grand saut dans l'inconnu.

Une division par 2 depuis le zénith des 28E de début février dernier semble désormais très probable, soit un objectif de 14E à brève échéance au rythme actuel.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -2.99%