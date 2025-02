Nexity dévisse après la présentation de comptes 2024 dégradés

(AOF) - Nexity (-19,11% à 10,75 euros) débute la séance à l’avant-dernière place de l'indice SBF 120 au lendemain de la présentation de comptes 2024 marqués par la chute du résultat opérationnel et de l’endettement. L’année dernière, le groupe immobilier a enregistré une perte nette, part du groupe, de 61 millions d'euros contre un bénéfice net de 37 millions d'euros en 2023.

Le résultat opérationnel est tombé à 2 millions d'euros contre 246 millions d'euros en 2023 sachant que le groupe visait un résultat opérationnel positif. Outre la baisse de l'activité, il est pénalisé par l'ajustement de l'offre et le plan de transformation pour un montant de 218 millions d'euros. Le résultat opérationnel intègre par ailleurs les plus-values relatives aux cessions réalisées sur 2024, pour un montant total de 216 millions d'euros comptabilisé en résultat non courant.

Le résultat opérationnel courant est négatif à hauteur de 130 millions d'euros contre un profit de 206 millions d'euros en 2023.

Le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 3,53 milliards d'euros. Il a baissé de 12% à périmètre constants.

Chute de l'endettement

Les économies sur la base de coûts permises par le plan de départ sont attendues dès 2025 et représenteront une économie totale en année pleine de 45 millions d'euros. La réduction totale de la base de coûts attendue à horizon 2026 en année pleine est confirmée à 95 millions d'euros.

Sur le plan commercial, dans un marché du logement qui reste marqué par un recul des réservations, avec une baisse globale de 6% à fin 2024, Nexity a enregistré un total de 13 387 réservations sur la période, en baisse de 8%. En valeur, elles baissent également de 8% à 2,72 milliards d'euros. Le backlog promotion a reculé de 18% à 4,4 milliards d'euros.

L'endettement net du groupe avant obligations locatives baissé de 44% à 474 millions d'euros grâce à 435 millions d'euros de cessions.

Retour à un résultat opérationnel courant positif

Du côté des perspectives, Nexity vise pour 2025 un retour à la rentabilité avec un résultat opérationnel courant positif, hors activités cédées et hors activités à l'international. Le groupe veut poursuivre la maitrise du bilan avec la confirmation d'un endettement net inférieur à 380 millions d'euros.

Cette maitrise du bilan se fera " via la gestion stricte du besoin en fonds de roulement d'une part et une approche opportuniste en matière de recentrage portant sur des actifs non core d'autre part ".

Le groupe immobilier affiche comme priorités un retour à la croissance rentable et à la génération de cash-flow permettant d'envisager à moyen terme la reprise du versement de dividende, sous réserve que le ratio de levier soit inférieur à 3,5.

