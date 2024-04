Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: contrat de crédit corporate aménagé information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Nexity fait part d'un aménagement de son contrat de crédit corporate, les établissements de son pool bancaire, à l'unanimité, l'ayant d'ores et déjà exonéré de ses obligations au titre des ratios bancaires, et ce, jusqu'à l'arrêté des comptes 2024.



Cette décision fait suite à la cession annoncée en début de semaine par le groupe immobilier de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint, opération pour laquelle il a reçu 400 millions d'euros.



Ce montant va lui permettre d'accélérer significativement son désendettement et de se donner les marges de manoeuvre nécessaires à sa transformation. Une démarche similaire à celle auprès du pool bancaire est en cours auprès des porteurs obligataires Euro PP.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -1.49%