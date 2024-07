Nexity confirme ses objectifs 2024

(AOF) - Le résultat net part du groupe de Nexity au 30 juin 2024 s'est élevé à 45 millions d'euros vs. 9 millions d'euros au 30 juin 2023. Le résultat opérationnel du groupe immobilier a chuté de 33% à 55 millions d'euros dans un contexte de marché difficile. Il a représenté 3,3% des revenus contre 4%, un an plus tôt. Il est est impacté sur le semestre par l’ajustement de l’offre et le plan de transformation pour un montant de 128 millions d'euros. Le résultat opérationnel intègre par ailleurs la plus-value relative à la cession de l’ADB pour 183 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a chuté de 18% à 1,7 milliard d'euros. Il a reculé de 14% à périmètre constant.

Dans un marché du logement qui reste marqué par un recul significatif des réservations, avec une baisse globale de 15% à la fin du premier trimestre, et une baisse des ventes au détail sur les 6 premiers mois de l'année de 21%, Nexity a enregistré un total de 5 060 réservations sur la période, soit une baisse de 17% (-16% en valeur).

"Comme nous l'avions annoncé, 2024 est une année de transformation profonde pour Nexity. Nous mettons en œuvre notre feuille de route volontariste : recentrage de nos activités, activation de tous les leviers de désendettement, redimensionnement de la base de coûts, et enfin, adaptation de l'offre ancienne et recalibrage de la nouvelle offre aux conditions de marché", a déclaré la PDG, Véronique Bédague.

Avant d'ajouter : "Le plan de transformation du Groupe vers un modèle agile d'opérateur urbain, qui sera pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année, prépare résolument Nexity à relever avec succès les nouveaux enjeux de marché".

L'endettement net a reculé de 31% par rapport fin décembre à 579 millions d'euros intégrant notamment le produit de cession de l'ADB de 400 millions d'euros.

Nexity maintient ses perspectives pour l'année 2024. Le groupe immobilier prévoit un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation du groupe permettant un rebond en 2025. Il anticipe une dette financière nette sensiblement inférieure à celle de fin 2023.

De plus, grâce à ces actions de transformation, Nexity vise une amélioration de la profitabilité dès 2025, et par voie de conséquence, un endettement net maximum de 500 millions à fin 2025.

En marge de cette publication, Crédit Agricole Immobilier et Nexity ont annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Nexity Property Management, entreprise spécialisée dans la gestion d'actifs tertiaires, résidentiels et commerciaux, par le premier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.