Nexity compte renouer avec une croissance rentable dès cette année
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:31
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, Nexity indique avoir réalisé un chiffre d'affaires total publié de 1934 MEUR, en baisse de 20% par rapport à la même période en 2024.
Cette baisse s'explique principalement par un effet de base défavorable dans l'immobilier tertiaire, où les revenus chutent de 88% à 44 MEUR après des livraisons exceptionnelles en 2024.
L'activité d'aménagement et de promotion résidentielle recule de 5% à 1576 MEUR, tandis que les activités de services progressent de 3% à 312 MEUR. Dans le détail, l'exploitation (résidences étudiantes, coworking) s'affiche en forte croissance (+13%), atteignant 226 MEUR, portée par la hausse du parc et des taux d'occupation élevés (98% pour les résidences étudiantes, 85% pour les espaces de coworking).
Côté commercial, Nexity enregistre 7106 réservations de logements neufs, en baisse de 12% en volume et de 10% en valeur, à 1515 MEUR. Cette évolution masque une dynamique contrastée : les ventes aux accédants progressent de 26% à 1994 unités, soutenues par l'extension du PTZ (prêt à taux zéro), tandis que les investisseurs particuliers se retirent (-40%) après la fin du dispositif Pinel.
Le backlog total recule de 4% sur trois mois, à 3867 MEUR, traduisant l'absence de nouveaux grands projets tertiaires.
Si aucune donnée sur le résultat net ou le bénéfice par action (BPA) n'est communiquée à ce stade, Nexity confirme sa prévision d'un retour à la profitabilité opérationnelle pour 2025, avec un résultat opérationnel courant IFRS attendu positif (hors activités cédées et à l'international). L'objectif d'un endettement net IFRS inférieur à 380 MEUR est également maintenu.
'La dynamique confirme la pertinence de notre positionnement ainsi que notre capacité d'adaptation', assure Véronique Bédague, PDG de Nexity. 'Nous renouerons avec une croissance rentable dès 2025'.
Valeurs associées
|10,2600 EUR
|Euronext Paris
|+1,18%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite
-
(AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite
-
Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite
-
Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer