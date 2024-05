Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity : comblement du 'gap' des 13,1E en vue information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Nexity grimpe vers 12,5E et affiche +50% depuis le plancher des 8,7E du 20 mars dernier : le titre se prépare au comblement du comblement du 'gap' des 13,1E du 28 février et à l'éventuel re-test de l'ex-support des 13,7E du 13 décembre 2023.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +3.30%