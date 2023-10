Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : chiffre d'affaires stable à fin septembre 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:50









nexity-1 (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires publié à fin septembre 2023 s'établit à 2.749 millions d'euros en normes IFRS, contre 2.724 millions d'euros au 30 septembre 2022 à périmètre constant. Il est stable par rapport aux 9 mois de 2022. Le chiffre d'affaires de l'immobilier résidentiel est en baisse de 5% à 1.972 millions d'euros, traduisant le ralentissement du rythme de signature des actes notariés depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise s'élève à 362 millions d'euros à fin septembre 2023, en progression de 45% par rapport à fin septembre 2022, porté par la forte contribution de l'opération de l'éco-campus de La Garenne Colombes, dont la livraison est prévue en 2024. "La guidance 2023 communiquée en juillet dernier reste inchangée, sous réserve de l'évolution de l'environnement de marché. À moyen terme, Nexity poursuit le recentrage de sa feuille de route stratégique en l'adaptant aux nouvelles donnes de marché", indique le groupe.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.71%