Nexity-CA à 9 mois -20%, objectifs 2025 confirmés

Nexity NEXI.PA a fait état jeudi d'une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur les neufs premiers mois de l'année, à 1,93 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs pour 2025.

Selon le communiqué du groupe immobilier, cette baisse intègre "comme attendu une baisse marquée sur l’activité tertiaire en raison de l’effet de base lié aux livraisons d’envergure réalisées en 2024".

En juillet, Nexity avait déjà confirmé ses perspectives pour 2025 et avait notamment souligné la maîtrise de son endettement net IFRS, inférieur à 380 millions d'euros, en ligne avec son objectif annuel.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)