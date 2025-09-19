Nexity bondit avec le soutien d'un relèvement d'analyste
19/09/2025
'La baisse des réservations au sein du secteur n'est pas nouvelle et Nexity s'est adapté à ce nouvel environnement (économies de coûts, adaptation de l'offre commerciale, réduction de la dette)', met en avant le bureau d'études.
Selon lui, l'évolution des taux d'intérêt mérite d'être relativisée en raison du poids du PTZ, et 2026 devrait bénéficier de l'amélioration des permis de construire après les municipales et potentiellement de l'adoption du statut de bailleur privé.
