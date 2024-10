Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: baisse de 13% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Nexity annonce un chiffre d'affaires de 2,57 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en baisse de 13% en données totales et de 8% à périmètre constant, ainsi qu'un backlog à 4,5 milliards, soit deux ans d'activité pour l'immobilier résidentiel.



'Notre activité commerciale sur le troisième trimestre affiche une bonne dynamique sur les ventes au détail, en hausse de 11%, portée notamment par notre offre commerciale lancée fin septembre, travaillée en partenariat avec LCL', précise la PDG Véronique Bédague.



Nexity maintient ses perspectives inchangées pour l'année 2024, avec notamment un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier permettant un rebond l'année suivante, et vise donc une amélioration de la profitabilité dès 2025.





Valeurs associées NEXITY 13,83 EUR Euronext Paris +6,63%