Nexity: baisse d'activité et perte de 44 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:34









(Zonebourse.com) - Nexity publie un chiffre d'affaires en baisse de 12 % à 1,3 MdEUR au titre du 1er semestre, impacté par la baisse d'activité sur les projets tertiaires.



Toutefois, le groupe renoue avec un résultat opérationnel courant positif de 6 MEUR (contre -54 MEUR un an plus tôt), porté par la restauration des marges dans l'aménagement et l'immobilier résidentiel, et par la bonne performance des Résidences Gérées.



L'EBITDA progresse à 96,8 ME (vs 39,8 ME), mais le résultat net part du groupe ressort à -44 MEUR, contre +45 MEUR au S1 2024, qui intégrait une plus-value exceptionnelle.



La dynamique commerciale est tirée par les accédants à la propriété (+34 %), qui représentent désormais 35 % des ventes. Les réservations globales reculent de 15 % en volume, mais le recalibrage de l'offre et l'effet PTZ soutiennent les ventes.



L'endettement net s'élève à 398 MEUR, en hausse modérée, avec un remboursement de 321 MEUR de dettes au S1. Le FCF reste négatif à -87 MEUR.



Véronique Bédague (CEO) souligne que ' la transformation engagée en 2024 porte ses fruits ' et confirme les objectifs annuels : résultat opérationnel courant positif et dette nette IFRS inférieure à 380 MEUR.





Valeurs associées NEXITY 9,6000 EUR Euronext Paris -0,26%