Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: Alain Dinin redevient PDG après le décès du DG Reuters • 27/04/2020 à 08:12









PARIS (Reuters) - Le promoteur immobilier Nexity a annoncé lundi la nomination d'Alain Dinin comme président-directeur général (PDG) après le décès annoncé vendredi du directeur général Jean-Philippe Ruggieri des suites du coronavirus. Patron historique du groupe, Alain Dinin assumait les fonctions de président de Nexity depuis la nomination en mai dernier de Philippe Ruggieri. (Blandine Hénault, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris 0.00%