NEXI ET NETS PROLONGENT LES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES JUSQU'AU 16 NOVEMBRE MILAN (Reuters) - Le spécialiste italien des paiements électroniques Nexi a déclaré mercredi avoir convenu de prolonger jusqu'au 16 novembre prochain les négociations exclusives avec son concurrent danois Nets en vue d'une éventuelle fusion des deux groupes. Le groupe italien avait annoncé le 2 novembre dernier l'ouverture d'une période de pourparlers sur dix jours dans le cadre de cette opération évaluée à plus de 8 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros). Le projet, soutenu par le conseil d'administration de Nexi, est intervenu après que le groupe italien a signé un premier accord de fusion avec la société SIA, basée à Milan. Nexi a également publié mercredi ses résultats au titre du troisième trimestre et affiche une légère hausse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) à 167 millions d'euros. L'entreprise a toutefois souligné que la résurgence des cas de coronavirus avait ralenti au mois d'octobre la croissance des volumes de transactions. Le secteur des paiements a enregistré ces dernières années une vague de fusions et d'acquisitions. Le groupe français Worldline a par exemple racheté le mois dernier son compatriote Ingenico dans le cadre d'une opération à 7,8 milliards d'euros qui a donné naissance au quatrième acteur du marché. (Elisa Anzolin; version française Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées NEXI MIL -1.11%