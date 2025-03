Nexans: vers une cession des câbles industriels information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Nexans annonce être entré en négociations exclusives pour céder sa division câbles industriels, Lynxeo, à Latour Capital, un fond de capital-investissement basé en France, pour une valeur d'entreprise de 525 millions d'euros, transaction qui marquerait donc la sortie du groupe des câbles industriels spécialisés.



Acteur majeur dans le domaine des câbles destinés au marché de l'industrie, Lynxeo dispose d'une présence industrielle mondiale en Europe et en Asie, ainsi qu'aux États-Unis, avec 2.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions d'euros.



'Cet accord marque une étape majeure dans notre parcours vers l'électrification. Il permettra de simplifier nos opérations et d'assurer une allocation efficace de nos ressources', commente Christopher Guérin, le directeur général de Nexans.



Les instances concernées seront informées et consultées dans le cadre de l'opération envisagée. De plus, cette transaction reste soumise à l'obtention des approbations réglementaires usuelles. Sur cette base, la finalisation de l'opération pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2025.





