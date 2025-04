Nexans: vers une 11ème opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Nexans annonce qu'il procèdera, au cours du second semestre 2025, à la mise en oeuvre de sa 11ème opération d'actionnariat salarié, qui se traduira par une ou plusieurs augmentations de capital portant ensemble sur un nombre maximum de 750.000 actions.



Cette opération s'inscrit dans une volonté forte d'associer les collaborateurs à la performance et au développement du groupe de câbles, tant en France qu'à l'étranger, et sera ainsi menée à travers 28 pays. Le règlement-livraison des actions est prévu le 30 juillet.



L'opération intitulée 'ACT 2025' consistera en une offre unique dite à effet de levier et à capital garanti, qui pourra être adaptée selon les pays pour satisfaire aux objectifs de l'offre principale tout en prenant en compte les exigences fiscales et juridiques applicables.





