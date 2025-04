Nexans va fournir une deuxième interconnexion électrique à Malte

information fournie par Reuters • 29.04.2025 • 17:24 •

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la source: US FDA, et non Pfizer) U.S. Food and Drug Administration: * FDA: L'HÉPARINE SODIQUE, INJECTION, 5000 USP'U /1 ML VA ÊTRE ... Lire la suite