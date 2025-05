Nexans: un bail signé pour des bureaux à La Défense information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 11:24









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et Nexans annoncent avoir conclu un contrat de bail pour près de 6500 m2 de l'immeuble Lightwell à Paris La Défense, une surface sur laquelle le fabricant de câbles installera ses futurs bureaux.



URW achève ainsi la location de cet immeuble de bureaux quelques mois après sa livraison en octobre 2024. Ce lieu, déjà occupé à 80% par les équipes du groupe de chimie Arkema, accueillera début 2026 près de 350 collaborateurs de Nexans.



En ligne avec la stratégie développement durable du groupe immobilier, Lightwell a fait l'objet d'une restructuration qui a préservé les deux tiers de la structure existante et a fait la part belle à l'économie circulaire.





