Nexans: UBS relève son objectif de cours
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:26
'Toujours négocié à un prix inférieur à celui de ses pairs alors que les risques diminuent sur HV et que les marges sont améliorées sur MV et LV, nous augmentons l'objectif à 155 EUR/action' indique UBS.
Nexans a revu ses d'objectifs 2025 à la hausse, le fabricant de câbles visant désormais un EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions.
Valeurs associées
|130,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2025 à 10:26:00.
