Nexans: signe un contrat avec Interconnect Malta

(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un contrat significatif auprès d'Interconnect Malta (ICM). Ce contrat porte sur la fourniture de câbles sous-marins haute tension destinés à la deuxième interconnexion de l'île de Malte.



L'interconnecteur de 225 MW fonctionnera à 220 kV et comprendra des câbles sous-marins reliant Maghtab, sur l'île de Malte, à Raguse, en Sicile. Il sera installé parallèlement à l'interconnecteur existant, précédemment livré par Nexans en 2015.



'Ce projet vise à sécuriser l'approvisionnement de l'île, à y intégrer davantage de sources d'énergie renouvelables et à soutenir les objectifs énergétiques et climatiques du pays à l'horizon 2030' indique le groupe.



Pascal Radue, EVP PWR Transmission Business Group chez Nexans a déclaré 'En nous appuyant sur notre partenariat de longue date avec Interconnect Malta, ce projet joue également un rôle clé dans le soutien à la transition du pays vers une économie climatiquement neutre et dans la promotion de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables.'





Valeurs associées NEXANS 90,9000 EUR Euronext Paris -1,20%