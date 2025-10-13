Nexans, Sidetrade...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

Au premier semestre, AB Science a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,04%, à 515 000 euros. Ce repli est dû à une baisse temporaire des ventes du Masivet à la dose de 50mg, faisant suite au reconditionnement des unités de traitement du fait de l'approbation par l'Agence européenne du médicament de la prolongation de la durée de conservation de cette dose de 36 à 48 mois. Parallèlement, la perte opérationnelle a été réduite en passant de 3,582 à 2,728 millions d'euros.

Carmila

Carmila a annoncé le succès de l'offre de rachat de ses propres obligations. Pour cette opération, la troisième société cotée de centres commerciaux en Europe a dépensé 313,10 millions d'euros. Dans le détail, les obligations à échéance 2027 ont représenté 57,60 millions d'euros, celles à échéance mars 2028 se sont élevées à 60 millions d'euros, et le solde (195,50 millions d'euros) concerne une échéance octobre 2028. Carmila a indiqué que la totalité des obligations rachetées sera annulée.

Mastrad

Mastrad a procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage d'une deuxième tranche de financement obligataire. La deuxième tranche porte sur 300 obligations d'une valeur nominale unitaire de 1 000 euros, soit un montant total de 300 000 euros. Chaque obligation est assortie de 38 880 bons de souscription d'actions (BSA), soit un total de 11,664 BSA. Les obligations sont d'une durée de 24 mois avec un taux de 8 % annuel.

Medincell

Medincell a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait approuvé l'extension d'indication pour l'antipsychotique Uzedy pour le traitement de patients atteints de trouble bipolaire de type 1. L'Uzedy, développé en partenariat avec le groupe pharmaceutique israélien Teva, est déjà approuvé aux États-Unis pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte par injection sous-cutanée mensuelle ou bimestrielle.

Nexans

Nexans annonce que le conseil d'administration a décidé de nommer Julien Hueber au poste de directeur général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat ; Christopher Guérin sera à la disposition de Julien Hueber jusqu'au 31 octobre 2025. "Le Conseil d'administration souhaite créer une nouvelle dynamique afin d'optimiser davantage les performances tout en mettant en œuvre la feuille de route présentée lors du dernier Capital Market Day", précise un communiqué du fabricant de systèmes de câbles.

Sidetrade

Sidetrade, spécialistes des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce avoir signé des accords fermes en vue d'acquérir 100% du capital d'ezyCollect, acteur australien de référence dans la gestion de l'Order-to-Cash dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME). Déjà numéro un en Europe et dans le Top 3 des leaders en Amérique du Nord, Sidetrade s'apprête à étendre son empreinte à la région Asie-Pacifique.