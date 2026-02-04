 Aller au contenu principal
Nexans remporte un contrat de 600 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:58

Nexans a annoncé l'obtention d'un contrat-cadre auprès d'Enedis, d'un montant de 600 millions d'euros.

Le concepteur de systèmes pour la transition vers un avenir connecté sera chargé de fournir des câbles moyennes tensions destinés à accompagner la modernisation et le renforcement du réseau, le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, l'enterrement des lignes et la connexion des parcs d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire français.

La durée du contrat est de 7 ans, dont 3 années optionnelles. Les livraisons commenceront dès le premier trimestre 2026.

Lors de l'appel d'offres, Nexans explique s'être distingué par une proposition répondant aux principaux axes d'évaluation d'Enedis combinant compétitivité économique, sécurisation des approvisionnements et performances RSE (stratégie globale, réduction de l'impact carbone, circularité).

Les câbles seront principalement fabriqués en France sur le site de Bourg-en-Bresse, avec une capacité de production sécurisée grâce à un second site en Italie.

