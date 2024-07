Nexans relève ses perspectives financières pour 2024 après une amélioration des résultats au 1er semestre

( AFP / PHILIPPE MERLE )

Le fabricant de câbles industriels Nexans a rehaussé ses perspectives financières pour l'année 2024, après avoir augmenté de 32% son bénéfice net au premier semestre, à 174 millions d'euros contre 132 millions un an auparavant.

Pour l'exercice 2024, Nexans prévoit que son bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda ajusté) soit compris entre 750 et 800 millions d'euros contre une fourchette de 670 à 730 millions d'euros précédemment annoncée, et un flux de trésorerie disponible normalisé compris entre 275 et 375 millions d'euros contre 200 à 300 millions d'euros prévus jusqu'ici.

"En terme de profitabilité, le groupe a fait en six mois ce qu'il faisait en un an en 2019", a commenté le directeur général du groupe Christopher Guérin sur BFM Business mercredi, qualifiant la rentabilité du groupe d'"historique".

Nexans qui fabrique et pose des câbles partout dans le monde, s'est depuis quelques années recentré sur le transport d'électricité, porté par la vague de connexion des énergies renouvelables aux grands réseaux, et abandonnant progressivement les câbles numériques et de données, tout en réduisant sa base de clients pour se concentrer sur les plus stratégiques.

Au premier semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 6,5% à 3,54 milliards d'euros contre 3,32 milliards durant les six premiers mois de 2023 sur une base standard, c'est à dire en neutralisant l'effet des variations des cours des métaux.

Depuis le 1er janvier 2020, ces références sont fixées à 5.000 euros la tonne pour le cuivre et à 1.200 euros par tonne pour l'aluminium.

A cours des métaux courants, le chiffre d'affaires de Nexans a progressé à 4,22 milliards d'euros contre 4 milliards.

La dette nette a augmenté à 810 millions d'euros au 30 juin contre 214 milions d'euros au 31 décembre 2023, après l'acquisition et l'intégration de la société italienne Triveneta Cavi.

"Nous avons une capacité d'investissement encore très très forte", a déclaré M. Guérin qui prévoit que le groupe va encore "augmenter sa dette". "Mais elle va vite revenir à des seuils très bas dans les prochaines années car la génération de cash est très très positive", a-t-il dit.

Enfin M. Guérin a indiqué que le groupe allait "bientôt annoncer un investissement majeur" pour "augmenter" sa capacité de recyclage. Nexans possède la plus grande usine de recyclage de cuivre en France à Lens.