Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Nexans a décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 275 000 actions.



Cette décision fait suite à l'autorisation donnée par la 17ème résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2023.



Elle permet de satisfaire aux obligations découlant des plans d'actions gratuites et de performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux.



Nexans a confié ce programme à un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation sur la période du 26 septembre 2023 au 31 janvier 2024.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +2.59%