Nexans: plan d'investissement dans l'éolien offshore

(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'investir 90 millions d'euros dans ses activités européennes liées à l'éolien offshore jusqu'à fin 2026.



Dans un communiqué, le fabricant de câbles précise que l'essentiel de l'enveloppe sera consacré à son site de Charleroi, en Belgique, qui bénéficiera de la construction d'une tour nouvelle de 53 mètres dédiée à l'isolation des câbles.



Le projet prévoit aussi la mise en production de câbles terrestres de 525 kV à courant continu haute tension (CCHT) d'une section de 3.000 mm2 destinés à alimenter trois projets de grands parcs éoliens actuellement menés par le néerlandais TenneT.



Nexans - qui dit désormais axer sa stratégie sur l'électrification - explique que le plan d'investissement vise une montée en puissance des processus de fabrication, avec une augmentation de ses capacités de production de câbles en aluminium.



Les autres sites du groupe devraient également bénéficier du programme, puisqu'un nouveau laboratoire CCHT sera installé à Calais, dont une salle entièrement consacrée aux essais de câbles CCHT de 525 kV.



Le site sera également doté d'une nouvelle presse à injection dans l'usine d'accessoires électrique



Naxans précise que le programme d'investissements débutera en 2025 pour se prolonger jusqu'à la fin des travaux, prévue fin 2026.





Valeurs associées NEXANS 119,10 EUR Euronext Paris +2,06%