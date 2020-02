Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans-Perte nette de €118 mlns en 2019, impact du plan de réorganisation Reuters • 20/02/2020 à 07:09









20 février (Reuters) - Nexans SA NEXS.PA : * NEXANS-PERTE NETTE DE -118 MILLIONS D'EUROS EN 2019 IMPACTÉ PAR LES CHARGES DE RÉORGANISATION DU PLAN « NEW NEXANS » DE -201 MILLIONS D'EUROS * NEXANS VISE UN EBITDA 2020 COMPRIS ENTRE 440 ET 460 MILLIONS D'EUROS, DIVIDENDE PROPOSÉ DE €0,40/ACTION * NEXANS-CA 2019 DE 6,7 MDS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 4,5%, EBITDA EN HAUSSE A 413 MLNS (C. 325 MLNS EN 2018), MARGE OP. 5,4% (C. 4,3%) Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -1.81%