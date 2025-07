Nexans: objectifs 2025 revus à la hausse information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:38









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Nexans fait part d'objectifs 2025 revus à la hausse, le fabricant de câbles visant désormais un EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions.



Sur son premier semestre 2025, il a engrangé un résultat net en forte hausse à 374 millions d'euros, reflétant la plus-value de cession d'actifs relative à AmerCable et Lynxeo, et un EBITDA ajusté record, en hausse de 7% à 441 millions, soit une marge de 11,7%.



Son chiffre d'affaires standard, à 3,8 milliards d'euros, s'est inscrit en hausse organique de 4,9% (dont +5,7% sur le seul deuxième trimestre), porté par une forte performance des activités d'électrification, en progression organique de 7,8%.



Par ailleurs, Nexans annonce que Jean-Christophe Juillard quittera ses fonctions de directeur général adjoint et directeur financier dans les prochains mois. Le groupe a d'ores et déjà lancé le processus de recherche approfondi d'un successeur de premier plan.





Valeurs associées NEXANS 122,4000 EUR Euronext Paris +3,29%