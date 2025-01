Nexans: nouveau contrat avec TenneT en Mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Au titre de l'accord-cadre signé avec TenneT en mai 2023, et faisant suite aux premiers contrats annoncés en mars 2024 pour les liaisons BalWin3 et LanWin4, Nexans indique avoir remporté le contrat pour le projet LanWin2, d'une valeur d'un milliard d'euros.



Ce projet EPCI couvre la conception, la fourniture, la construction et l'installation de 250 km de câbles d'exportation terrestres et sous-marins de 525 kV à courant continu haute tension, en polyéthylène réticulé.



Ces câbles sont destinés au système de raccordement offshore qui acheminera 2 GW d'énergie renouvelable développé par TenneT dans les eaux allemandes de la mer du Nord. La mise en service du projet est prévue pour 2030.





Valeurs associées NEXANS 93,35 EUR Euronext Paris +2,81%