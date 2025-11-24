 Aller au contenu principal
Nexans nomme Vincent Piquet directeur financier à compter du 19 janvier
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 17:07

Nexans NEXS.PA a annoncé lundi la nomination de Vincent Piquet au poste de directeur financier, à compter du 19 janvier 2026.

Diplômé de l’ESCP Business School et actuellement directeur financier d’Ampère, la filiale véhicules électriques et logiciels de Renault Group RENA.PA , il rejoindra le comité exécutif de Nexans, précise un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban)

