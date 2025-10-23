Nexans met la main sur Electro Cables au Canada
'Avec environ 125 millions d'euros de chiffre d'affaires courant sur les douze derniers mois au 31 juillet 2025 et environ 200 employés, Electro Cable a affiché une croissance attractive et une profitabilité robuste', souligne le groupe français.
Cette acquisition permettra à Nexans de développer et d'enrichir son portefeuille d'activités au Canada, et ouvrira la voie à d'importantes synergies. Elle devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année.
Soumise aux autorisations réglementaires canadiennes ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles, la finalisation de la transaction est attendue au premier semestre 2026. Jusqu'à ce moment, les entreprises continueront d'opérer indépendamment.
