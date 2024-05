Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: le titre recule, Barclays se veut prudent information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - Nexans signe l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, pénalisé par une note de Barclays qui a initié la couverture du titre avec un conseil 'sous-pondérer'.



Vers 15h30, l'action cède 2,3%, contre un gain de 0,8% pour le SBF au même moment.



La banque britannique explique que la difficulté qu'éprouve le fabricant de câbles à générer de la trésorerie, la faiblesse de ses prises de commandes dans les produits haute tension, la lourdeur de ses contrats les plus anciens et les incertitudes entourant sa restructuration et sa croissance externe la poussent, pour l'instant, à se montrer prudente sur la valeur.



Son objectif de cours ressort à 94 euros.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -2.41%