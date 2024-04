Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: le titre progresse, HSBC relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Nexans progresse en Bourse lundi, HSBC ayant relevé son objectif de cours sur le titre de 97 à 105 euros, tout en restant à l'achat, après s'être entretenu avec le directeur financier du fabricant de câbles.



Le courtier explique avoir relevé ses prévisions de résultats suite à cet entretien, qui a mis en lumière selon lui une demande toujours solide pour les principaux marchés du groupe, quels que soient les secteurs d'activité.



De son point de vue, la priorité accordée par Nexans à sa rentabilité plutôt qu'aux volumes de ventes devrait lui permettre d'améliorer ses marges bénéficiaires sur le moyen terme.



A plus long terme, le broker dit espérer que le groupe se risquera à dévoiler des perspectives de résultats à horizon 2027 lors de sa prochaine journée d'investisseurs, comme l'a récemment fait son rival italien Prysmian.



HSBC prévient toutefois que des retards d'exécution dans la conduite du projet EuroAsia pourraient compromettre les marges du groupe sur le second semestre de l'année.



A 12h20, le titre prenait environ 1%, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,5% pour l'indice SBF 120.





