(CercleFinance.com) - Nexans efface la résistance des 133E du 19 septembre et valide une sortie 'par le haut' d'un corridor 127/134E, libérant ainsi un potentiel de hausse vers 139,5/140E.

Pour l'heure, le nouveau record absolu s'établit déjà à 134,5E...





Valeurs associées NEXANS 135,00 EUR Euronext Paris +5,30%