information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 08:10

Nexans lance un programme de rachat d’actions pour un maximum de 128.000 titres

Nexans SA NEXS.PA :

* LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* UN NOMBRE MAXIMUM DE 128 000 ACTIONS

* LA RÉALISATION SUR LA PÉRIODE DU 18 NOVEMBRE 2025 AU 28 FÉVRIER 2026

Texte original nGNE4BZ6Bp Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA

(Rédaction de Gdansk)