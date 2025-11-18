 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 996,40
-1,51%
Indices
Chiffres-clés

Nexans lance un programme de rachat d’actions pour un maximum de 128.000 titres
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:10

Nexans SA NEXS.PA :

* LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* UN NOMBRE MAXIMUM DE 128 000 ACTIONS

* LA RÉALISATION SUR LA PÉRIODE DU 18 NOVEMBRE 2025 AU 28 FÉVRIER 2026

Texte original nGNE4BZ6Bp Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes

Valeurs associées

NEXANS
120,6000 EUR Euronext Paris -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank