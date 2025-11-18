 Aller au contenu principal
Nexans lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 08:42

Nexans annonce la mise en place d'un programme de rachat d'un nombre maximum de 128 000 actions, afin de satisfaire aux obligations découlant des plans d'actions gratuites et de performance au bénéfice de ses salariés et dirigeants mandataires sociaux.

Le fabricant de systèmes de câbles a confié ce programme, autorisé par son AG du 15 mai dernier, à un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation qui se déroulera sur la période allant de ce 18 novembre au 28 février 2026.

Valeurs associées

NEXANS
120,8000 EUR Euronext Paris -0,74%
