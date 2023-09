Nexans: labellisation Copper Mark pour deux sites information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 09:40

(CercleFinance.com) - Nexans annonce que ses installations métallurgiques de Montréal (Canada) et de Lens (France) ont été labellisées Copper Mark, suite à une évaluation des sites conduite par des auditeurs indépendants et selon 32 critères de durabilité, y compris des normes ESG.



Le groupe français souligne être un des premiers fabricants de câbles et fil machine, et un des premiers exploitants de laminoir de cuivre à recevoir ce label, en Amérique du Nord et en Europe, mettant en lumière sa position de leader de l'électrification durable.



Nexans lancera prochainement le même processus pour ses deux autres laminoirs de cuivre, au Pérou et au Chili. L'organisation Copper Mark travaille à faire augmenter, dans le monde entier, la part de cuivre produit et approvisionné de manière responsable.