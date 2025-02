Nexans: hausse de 27% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Le fabricant de câbles Nexans publie un résultat net en hausse de 27% à 283 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 21% à un record de 804 millions, soit une marge en amélioration de 1,2 point à 11,4%.



Il a réalisé un chiffre d'affaires standard de 7,1 milliards d'euros, en hausse de 8,7% (+5,1% en organique), avec une accélération des activités d'électrification (+13% en organique), 'grâce aux investissements stratégiques précoces et aux solutions à valeur ajoutée'.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 15 mai le versement d'un dividende de 2,60 euros par action au titre de 2024, en augmentation de 13% 'témoignant de sa confiance dans les perspectives du groupe'.



Pour l'exercice 2025, Nexans prévoit de réaliser, en excluant les cessions ou acquisitions non-réalisées, un EBITDA ajusté entre 770 et 850 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 225 et 325 millions.





