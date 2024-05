Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans : grimpe de +5% vers 114E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Nexans grimpe de +5% vers 114E, nouveau record absolu -pour une performance annuelle de +42,5%-et semble se diriger vers un +100% de hausse depuis le 1er novembre 2023 et un plancher de 64,5E.

Et oui, les 129E ne sont plus très loin au rythme actuel (le titre cotait 99E le 3 mai, il a pris 15% en 2 semaines) : maximum 15 jours pour gagner +11% supplémentaires.

Cela passerait presque pour une formalité si l'on se fixe comme horizon la séances des '4 sorcières' qui clôturera le 1er semestre le 21 juin prochain.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +5.07%